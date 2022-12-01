عضو مجلس الشيوخ: المنصورة الجديدة نموذج مشرف لمدن الجيل الرابع

أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، أهمية حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال افتتاح المرحلة الأولي لمدينة المنصورة الجديدة، مشيرة إلى أن الرئيس حرص على مخاطبة كل مواطن مصري.

وقالت النائبة ريهام عفيفي في بيان لها اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه استراتيجية واضحة مواجهة تداعيات خطورة استمرار النمو السكاني، وتأثيره على حالة التنمية ورؤية مستنيرة في فهم مشاكل الوطن المزمنة التي تؤثر على مستقبل الأجيال الجديدة.

افتتاح عدد من المدن الجديدة

واستطردت، أن الدولة حرصت على مدار الفترة الماضية على افتتاح عدد من المدن الجديدة، وكان الغرض من ذلك هو استيعاب الزيادة السكانية ووضع مخطط للتوسع بعيدا عن الأرض الزراعية التي تآكل جزء كبير منها بسبب التوسع العشوائي، إلا أن وعي المواطن مازال ضعيفا بشأن ضرورة الحفاظ على التنمية المستدامة التي تحققها الدولة.

وأشارت النائبة إلى ضرورة التأمل في كلام الرئيس السيسي حينما تحدث عن ضرورة العمل والجد والاجتهاد لتوفير الرزق، لافتة إلى أن بعض المواطنين يتواكلون على فكرة الدعاء دون السعي للعمل.

تحقيق المستهدف في رؤية مصر 2030

وطالبت النائبة ريهام عفيفي كافة قطاعات الدولة بأن تكون في حالة استعداد دائم للعمل بشكل منتظم لتحقيق المستهدف في رؤية مصر 2030 وما بعدها، مشيدة بالجهد المبذول في مدينة المنصورة الجديدة والتي تعد إحدى مدن الجيل الرابع وتعد قاطرة جديدة للتنمية ومشروع يضاف إلى إنجازات الدولة المصرية.