الرئيس السيسي يكرم عددا من النماذج المضيئة في الدقهلية (صور)

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من النماذج المضيئة من محافظة الدقهلية، على هامش افتتاحه مدينة المنصورة الجديدة.

وتضمنت أسماء المكرمين ما يلي:

أحمد أسامة محمد محمد علي

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي أحمد أسامة محمد محمد علي طالب بالفرقة الرابعة، كلية الهندسة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، إذ أنّه استطاع عبور بحر المانش في سبتمبر الماضي، وقطع مسافة 65 كيلومترًا في 13 ساعة و59 دقيقة، ويأمل في تحقيق المزيد من الإنجازات من خلال عبور أكبر 7 بحار حول العالم.

الدكتور حسام الدين إبراهيم علي شرف

كما كرم الرئيس السيسي الدكتور حسام الدين إبراهيم علي شرف الحاصل على بكالوريوس صيدلة والحاصل على المركز الثاني في الأبحاث العلمية على مستوى العالم في المؤتمر الدولي للصيدلة والتكنولوجيا، كما حصل على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في مسابقة الأبحاث العالمية في عام 2021.

إيمان عيد سلامة محمد

كذلك كرم الرئيس إيمان عيد سلامة محمد طالبة امتياز، بكلية علاج طبيعي جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وحاصلة على المركز الأول على مستوى شمال إفريقيا في الدوري الثقافي على مستوى الجامعات الإفريقية خلال عام 2021

جومانا مسعد أحمد

وكرم أيضًا رئيس الجمهورية جومانا مسعد أحمد طالبة بالفرقة الأولى كلية الطب الفم والأسنان جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وحاصلة على المركز الأول في بطولة الجمهورية لرياضة الكاراتيه خلال عامي 2020 و2021.

جوفاني أسامة ويليم

وكرم السيسي جوفاني أسامة ويليم طالب بالفرقة الثانية كلية الطب جامعة المنصورة الجديدة نتيجة لتميزه العلمي، إذ حصل على منحة تفوق من جامعة المنصورة الجديدة ويهتم بمجال الأبحاث والاكتشافات العلمية.

الدكتورة رنا حامد عبدالواحد

وكرم الرئيس الدكتورة رنا حامد عبدالواحد أول باحثة من ذوي البصيرة تحصل على الدكتوراه من كلية الآداب جامعة المنصورة عام 2022، كما حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة للمكفوفين لعام 2003، وتعمل حاليا معلم لغة إنجليزية في مدرسة النور للمكفوفين في محافظة المنصورة.

المهندسة لميس محمد محمد معوض

كما تمّ تكريم لميس محمد محمد معوض مهندسة بإدارة الطرق وتنسيق الموقع بجهاز مدينة المنصورة الجديدة، والمهندس المسؤول عن مشروع جامعة المنصورة الجديدة، إذ قدمت أداءً متميزًا في جميع المهام المسؤولة عنها وفي إدارتها لمواقع العمل.

محمد عبدالعزيز

وجرى تكريم محمد عبدالعزيز الذي يعمل في صيانة أعمال الزراعة بجهاز مدينة المنصورة الجديدة، إذ أنَّه يؤدي عملة بإخلاص وتفاني، ويساعد في بعض الأعمال الإدارية التي تطلب منه بكل صدق وأمانة وإخلاص.

الدكتور وليد النحاس

وتمّ تكريم الدكتور وليد النحاس مدير مركز الأورام جامعة المنصورة، أكبر مراكز أورام بمنطقة الدلتا، ونجح المركز أن يكون أول مركز أورام في الوطن العربي وإفريقيا يعتمد من الجمعية الأوروبية للأورام النسائية، كمكان للتدريب على جراحة الأورام النسائية.