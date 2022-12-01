وزارة الصحة: 30 ألف مصاب بالإيدز في مصر بينهم 6 أطفال فقط

قالت الدكتور هبة السيد مدير البرنامج الوطني للإيدز بوزارة الصحة، إن معدلات انتشار مرض الإيدز بمصر مازالت منخفضة ولا تزيد عن أقل من 1% بمتوسط 3 من كل 10.000 مواطن، وأن أكثر الفئات اصابة هي فئة متعاطي المخدرات والفئات الشاذة من الذكور.

وأوضحت السيد، أن الرقم التقديري للمتعايشين مع الإصابة بالإيدز بلغ 30 ألف متعايش على قيد الحياة وفقا لتقدير مكتب إحصائي بالأمم المتحدة والصحة العالمية وأن المسجل منهم بوزارة الصحة بلغ 22 ألف، مؤكدة أن الصحة تسعي لسد الفجوة بين العدد المسجل والحقيقي.

وأشارت إلى وجود ارتفاع في معدل الحالات المكتشفة من 20:25% منوهة بأن الوزارة تسعي لزيادة الفحص للوصول لكل الأعداد المصابة وحينها يقل العدد السنوي تدريجيا.

مدير البرنامج الوطني للإيدز: الاصابات متركزة في فئة الشباب

وأوضحت مدير البرنامج الوطني للإيدز أن الإصابات متركزة بفئة الشباب، ورصدنا انخفاض كبيرة في إصابات الأطفال أقل من 5 سنوات بسبب التوعية للسيدات المصابات لمنع انتقال العدوي من الأم للجنين، حيث تصل الأعداد إلى 6 إصابات فقط من كل الحالات المتعايشة.

ونبهت أن الفئة من 15 عاما إلى 24 عامًا هي الأعلى زيادة في الإصابات ولفتت لوجود مشكلة في حصر الفئة تحت سن 18 عاما لوجود شرط موافقة ولي الأمر وهو ما يمثل أزمة.

الصحة: إعداد دراسات شاملة عن المتعايشين بمرض الإيدز

وأعلنت أن وزارة الصحة بصدد إعداد دراسات شاملة عن المتعايشين بمرض الإيدز لمعرفة الفئات الأكثر عرضة ومعدل الإصابة ومعدل الفيروسات المنقولة تحت مسمي الإيدز، ويهدف اليوم العالمي للإيدز لرفع الوعي بالمرض ورفع الوصمة والمساواة من أجل الحصول على العلاج دون تمييز.

جاء ذلك خلال احتفالية اليوم العالمي لمرض نقص المناعة البشرية المكتسبة، الذي يعقد تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز.