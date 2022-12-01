الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر في مواجهة الإيدز.. وتوضح الأكثر عرضة للإصابة به

قال الدكتور وليد كمال، مدير مكتب الأمم المتحدة للإيدز، إنّ التقارير العالمية أظهرت أنّ الفيروس المسبب لمرض الإيدز وجد في 3 مناطق أبرزها إقليم شرق المتوسط وشمال إفريقيا، بعدما كان مقتصرًا على إقليم واحد.

التقارير العالمية تحذر من تحول هذا المرض إلى وباء

وتابع كمال، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لوزارة الصحة، بأنّ التقارير العالمية حذّرت من تحول هذا المرض إلى وباء عالمي، وطالبت بتكثيف الجهود في نشر الوعي وتقديم الخدمات الرعاية الصحية للمرضى ومكافحة على الوصم والتمييز، للقضاء على المرض عالميا.

وأكد الدكتور وليد كمال، دور مصر في مكافحة المرض وتوفير خدمات الرعاية الصحية بالمجان للمرضى المتعايشين، مشيدا بدور وزارة الصحة في رفع الوعي بالمرض وطرق الانتشار.

وأشار إلى أنّ الوصم والتمييز من الحواجز التي تحول دون وصول الخدمات الصحية للمرضى ومكافحة المرض، لذا يعد اليوم العالمي للايدز غاية للتوعية بالمرض ورفع الوصم المجتمعي.

اليوم العالمي لمرض الإيدز يهدف لرفع الوعي

وأكد أنّ اليوم العالمي لمرض الإيدز يهدف إلى رفع الوعي بمرض الإيدز، ورفع الوصمة والمساواة من أجل الحصول على العلاج دون تمييز بالمساواة والمحازاة بالرعاية الصحية، موضحًا أنّ الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض الإيدز هم متعاطو المخدرات.