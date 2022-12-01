هويدا حافظ تكتب: حتى لا تطير الأحلام

تمر الأيام سريعًا، ولم يتبق سوى أيام قليلة لنودع عام 2022، ونستقبل عامًا جديدًا بكل الأمل والتفاؤل والثقة في أنه سيحمل لنا كل الخير نحو مستقبلنا.. عام أوشك أن يلملم أوراقه.. تعلمنا في كل يوم منه أشياء جديدة واكتسبنا خبرات مفيدة.. سواء من نجاحاتنا، أو فشلنا أحيانًا في بعض الأمور، ونحن في طريقنا لتحقيق أحلامنا وأمنياتنا التي حلمنا بها في أول العام.

أصحابي وصحباتي.. وقبل أن نقول لهذا العام "باي باي" يجب أن يتوقف كل منا نفسه قليلاً، لنراجع دفتر أحوالنا في هذا العام، ولنعرف أسباب النجاح الذي لم يأتِ أبدًا بالصدفة، ولكنه كان نتيجة لتخطيطنا و اجتهادنا، أو أسباب الفشل الذي كان أيضًا، نتيجة لتقصيرنا وتكاسلنا أو عدم التخطيط الجيد من جانبنا، فإذا لم نعرف الأسباب في الحالتين، فلن نستطيع أن نحقق أي أحلام جديدة وستكون نهاية الأعوام وبدايتها مجرد أرقام، ولكن بالتخطيط والمعرفة ستتحول إلى فرص جديدة لتحقيق الأحلام، في طريق المستقبل الذي يلوح لنا من بعيد.

أصحابي وصحباتي.. إن النجاح لا يعني التفوق في الدراسة فقط، مع أنه شيء أساسي مطلوب، ولكن النجاح الحقيقي المتكامل، هو نجاحنا في علاقاتنا مع من حولنا.. أسرتنا.. زملائنا.. أصحابنا.. أساتذتنا ..جيراننا..، فهل كان عمل كل منا على تطوير شخصيته، لينال أعلى درجات النجاح في تعاملاته مع الآخرين؟.. هل كنا قدوة جميلة لمن حولنا؟ هل كان لنا أي تأثير طيب مع كل من يلتقي بنا؟ هل أضفنا لأنفسنا وللآخرين أشياء مفيدة، أم كان العام مجرد أيام قضيناها متشابهة بلا هدف أو حلم نتسابق مع أنفسنا لتحقيقه.

أصحابي وصحباتي.. مهما كانت الإجابة، فالفرصة ما زالت أمامكم، فأي نجاح في حياتنا هو على بُعد خطوة واحدة يجب أن نبدأها ونخطوها بثقة وعزيمة، حتى تكون الخطوة التالية أكثر نجاحًا وتميزًا. فمن بدأ السير في طريق النجاح فليكمل أحلامه، ومن لم يبدأ بعد فلينطلق، ليلحق بكل الصديقات والأصدقاء لترسموا معًا أجمل لوحة للوطن بشخصياتكم وأخلاقكم وطموحاتكم وأحلامكم، التي تحولوها إلى واقع أجمل من كل الأحلام.

وفي هذا العدد نقدم لكم هديتنا.. "إنجازاتنا 2022 وأهدافنا 2023" ليعرف كل واحد ما حققه خلال العام الذي سنودعه خلال أيام، وما يحلم به العام الجديد، ليضعه كل منكم أمام عينيه، ويتابع أهدافه وأحلامه وهي تتحول إلى واقع يومًا بعد يوم بالعمل والإرادة.

أصحابي وصحباتي.. حافظوا على أحلامكم وتابعوها وهي تتحقق كل يوم، حتى لا تتسرب من بين أيديكم وحتى لا تطير الأحلام عامًا بعد عام. شبَّيك لبيك فارس بين إيديك مقال الكاتبة هويدا حافظ، رئيس تحرير مجلة فارس، في عدد المجلة الجديد لشهر ديسمبر 2022.

صدر العدد الجديد من مجلة فارس عدد شهر ديسمبر 2022 (حتى لا تطير الأحلام) برئيس تحرير الأستاذة هويدا حافظ، عدد خاص جدًا بمناسبة (نهاية العام 2022 وبداية عام جديد في حياتنا2023)، غلاف بريشة الفنان المبدع أحمد الصبّاح، وسوف نحتفل أيضًا هذا الشهر بالأصدقاء ذوي الهمم، أصحاب التحدي والإرادة القوية.

ويضمن العدد العديد من القصص والحكايات والأبواب الشيقة، بخلاف الإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة (مناخنا.. حياتنا)، وداخل العدد هديتنا الأولى فارس جيب ومغامرات شيقة في ملاعب شيخة (فريق للبيع) سيناريو ورسوم الفنان ضياء أنور، و الثانية "إنجازاتنا 2022 وأهدافنا 2023" ليعرف كل واحد ما حققه خلال العام الذي سنودعه خلال أيام، وما يحلم به العام الجديد، ليضعه كل منكم أمام عينيه، ويتابع أهدافه وأحلامه وهي تتحول إلى واقع يومًا بعد يوم بالعمل والإرادة.