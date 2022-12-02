قوافل «حياة كريمة» تنتشر في 7 محافظات الأسبوع الجاري.. اعرف الأماكن

أعلنت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، الجدول الأسبوعي لقوافلها المجانية والتي تشمل «طبية، بيطرية وإرشاد زراعي»، فضلًا عن الندوات التوعوية، وذلك في 7 محافظات مختلفة، في الفترة من 1 إلى 7 ديسمبر الجاري.

وجاءت القوافل المجانية لمبادرة حياة كريمة في محافظات «المنوفية، الوادي الجديد، سوهاج، المنيا، القاهرة، الإسكندرية والغربية»، على أن يكون الجدول قابلًا للتعديل حسب الضرورة، بحسب ما أعلنت عنه المبادرة الرئاسية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

محافظات قوافل حياة كريمة الأسبوع الجاري

وتضم قوافل حياة كريمة المجانية خدمات مختلفة «طبية، وبيطرية، وزراعية ومشروعات تنموية»، وذلك في القرى والمراكز التابعة للمحافظات السابق ذكرها وفقًا للجدول التالي:

توقيتات قوافل حياة كريمة المجانية

وتستهدف «حياة كريمة» تحسين صحة المواطنين، من خلال إطلاق القوافل الطبية بالمناطق البعيدة والمحافظات التي تعاني نقص الخدمات، والتي شملت الكشف والعلاج في جميع التخصصات بالمجان، إلى جانب تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأوبئة والأمراض داخل المراكز والنجوع.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الهدف الذي أطلقت المبادرة الرئاسية من أجله، وهو العمل على الارتقاء بمستوى معيشة أهالي الريف، وتحسين أوضاع المواطن هناك، خاصة في المحافظات الحدودية والقرى الأشد فقرا والنائية.