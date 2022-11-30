«حياة كريمة»: انطلاق مبادرة أنت الحياة بقرى مركز ملوى في المنيا غدا

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، انطلاق فعاليات مبادرة أنت الحياة بقرى مركز ملوى بالمنيا غدا تحديدا في قرية المعصرة.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أن مبادرة أنت الحياة، تعد أولى المبادرات التوعوية الكبرى لمؤسسة حياة كريمة التي انطلقت أولى محطاتها بالفيوم، ثم ثاني محطاتها بالشرقية.

حياة كريمة بالأخضر

وأشارت حياة كريمة إلى أن المبادرة تنطلق غدًا بالأخضر في المنيا، وذلك عقب استضافة مصر لمؤتمر المناخ، والمشاركة الفعالة للمؤسسة خلال فترة انعقاده، لتنطلق حياة كريمة بالأخضر، مشاركة في الحد من التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة.

ونوهت المؤسسة بأن المبادرة تتضمن فعاليات موسعة لذوي الهمم بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الهمم في الثالث من ديسمبر، موجهة الدعوة إلى أهالي المنيا لمشاركتهم في انطلاق أنت الحياة، التي تعتبر قافلة شاملة توعوية اجتماعية صحية ثقافية بيئية تطلقها مؤسسة حياة كريمة تباعًا مرورًا بجميع محافظات الجمهورية، وتضع بناء الإنسان أولويتها.

فاعليات مبادرة أنت الحياة

وتتضمن الفاعليات مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية وأنشطة متعددة، فضلا عن إقامة مجموعة من ورش العمل، في إطار اهتمام مؤسسة حياة كريمة المستمر ببنية الإنسان المصري، مشيرة إلى أن أنت الحياة تهتم بتقديم أنشطة عديدة، وتهم جميع الفئات من الأطفال والمرأة الريفية والشباب والخرجين، وكبار السن، بالمشاركة مع عدد من الجهات، على رأسها وزارة الصحة، وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، والمجلس القومي للمرأة وصندوق مكافحة الإدمان والجامعة البريطانية.