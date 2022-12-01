6 قوافل طبية تجوب المحافظات ضمن «حياة كريمة».. كشف وعلاج مجاني

تطلق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» اليوم، الخميس، سلسلة من القوافل الطبية في عدد المحافظات، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، من أجل توفير خدمة طبية شاملة ومجانية للأهالي في القرى الأكثر احتياجا والمحافظات الحدودية، تحقيقا للهدف الرئيسي من المبادرة، وهو التخفيف عن كاهل المواطن.

تخصصات قوافل حياة كريمة الطبية

كشفت حياة كريمة، أن القوافل تنطلق في المناطق الأكثر احتياجا بـ6 محافظات، وتضم كل قافلة عدد من التخصصات الطبية المختلفة، من أجل توفير الخدمة بالشكل اللائق، موضحة أن التخصصات الطبية تشمل:

- النساء والولادة.

- خدمات تنظيم الأسرة.

- الأطفال.

- الباطنة.

- الأنف والأذن.

- العظام.

- الجراحة.

- الرمد.

- الأسنان.

- القلب.

- الجلدية.

- خدمات الأشعة.

- التحاليل.

أماكن قوافل حياة كريمة الطبية

تأتي القوافل الطبية بتنسيق وتعاون بين وزارة الصحة والسكان والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في محافظات:

- القاهرة.

- الإسماعيلية.

- البحيرة.

- الدقهلية.

- المنيا.

- الأقصر.

يشار إلى أنه إلى جانب التخصصات الطبية المختلفة التي تضمها القوافل الطبية، تضم كل قافلة أيضا، صيدالية يتوافر فيها أنواع متعددة من العلاج، ويتم صرفها للمواطنين بالمجان، بالإضافة إلى نقل الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية خاصة أو إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.