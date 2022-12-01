مدبولي يثمّن دور «الثقافة» في التوعية وبناء الإنسان بقرى «حياة كريمة»

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نتائج مُشاركة وزارة الثقافة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2022، في تقرير تلقاه من الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، حيث ثمّن رئيس الوزراء، دور وزارة الثقافة، في الوصول بالخدمات الثقافية المُتنوعة إلى شرائح أكبر بالمحافظات، بما يحقق هدف زيادة الوعي وبناء الإنسان المصري، وهو أحد المستهدفات من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

جهود «حياة كريمة» في 7 محافظات

وأكدت وزيرة الثقافة، أنّ التقرير تناول جهود الوزارة ضمن المُبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في 7 محافظات، هي: كفر الشيخ، والغربية، والشرقية، والأقصر، وقنا، والبحيرة، والمنوفية، خلال الفترة من 17 سبتمبر حتى 27 أكتوبر 2022، لافتة إلى أنّه جهدٌ مشترك مع وزارتي الشباب والرياضة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والمحافظات، ومؤسسة حياة كريمة، والمجتمع المدني.

وأوضحت الدكتورة نيفين الكيلاني، أنّ الأنشطة تضمّنت تنفيذ 163 فعالية بمحافظة كفر الشيخ استفاد منها نحو 20 ألف مواطن، و179 نشاطا ثقافيا بمحافظة الغربية، استفاد منها نحو 16.4 ألف مواطن، من جميع الشرائح العمرية والاجتماعية، تضمنت إقامة عدد من الورش الفنية والأدبية والفكرية، بينها ورش لصناعة الحُلِي والاكسسوارات، والنسيج، والتطريز، والسجاد اليدوي، والخيامية، إلى جانب عقد عروض موسيقية للأطفال والشباب والكبار، إضافة إلى أنشطة لاكتشاف المواهب، وعدد من المحاضرات، والأمسيات الشعرية، والعروض الفنية، واللقاءات التوعوية.

مشاركة البيت الفني للمسرح

وأكدت الدكتورة نيفين الكيلاني أن المحافظات الـ 7 المشار إليها بالتقرير، شهدت مشاركة واسعة من «البيت الفني للمسرح»، حيث جرى تنفيذ 26 ليلة عرض مسرحي عالجت قضايا اجتماعية، في قالب ترفيهي جاذب، وذلك في إطار مشروع المواجهة والتجوال، ضمن مبادرة حياة كريمة، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2022، وتم تنفيذ تلك الليالي المسرحية في 25 قرية بـ6 محافظات، هي: الشرقية، الأقصر، قنا، البحيرة، الغربية، المنوفية، واستفاد منها نحو 52 ألف مواطن.