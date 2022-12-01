أحمد الفيشاوي ينتهي من تصوير فيلمه الجديد «رهبة»

انتهى الفنان أحمد الفيشاوي من تصوير فيلمه الجديد «رهبة»، والذي بدأ تصويره في سبتمبر الماضي.

وشارك أحمد الفيشاوي صورا من كواليس التصوير عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وعلق: «آخر يوم تصوير فيلم رهبة.. المعلم سيد رهبة يحييكم وصباح الفل».

وتعاقد الفنان أحمد الفيشاوي على فيلم «رهبة»، أغسطس الماضي، وأعلن ذلك عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»؛ إذ نشر صورا أثناء التعاقد على الفيلم، وعلق: «بسم الله الرحمن الرحيم تعاقدت على فيلمي الجديد رهبة».

فيلم «الدعوة عامة»

وكان آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي فيلم «الدعوة عامة»، والذي يخلط بين الكوميدي والأكشن، ويضم مجموعة من النجوم الشباب، هم: أحمد الفيشاوي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد عبدالرحمن «توتة»، تأليف كريم سامي، وأحمد عبدالوهاب، إخراج وائل فرج.