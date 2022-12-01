رئيس التحرير

أحمد الخطيب

أحمد الفيشاوي ينتهي من تصوير فيلمه الجديد «رهبة»

كتب:

ياسمين محمود
04:26 م | الخميس 01 ديسمبر 2022
أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي

انتهى الفنان أحمد الفيشاوي من تصوير فيلمه الجديد «رهبة»، والذي بدأ تصويره في سبتمبر الماضي.

وشارك أحمد الفيشاوي صورا من كواليس التصوير عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وعلق: «آخر يوم تصوير فيلم رهبة.. المعلم سيد رهبة يحييكم وصباح الفل».

وتعاقد الفنان أحمد الفيشاوي على فيلم «رهبة»، أغسطس الماضي، وأعلن ذلك عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»؛ إذ نشر صورا أثناء التعاقد على الفيلم، وعلق: «بسم الله الرحمن الرحيم تعاقدت على فيلمي الجديد رهبة».

فيلم «الدعوة عامة» 

وكان آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي فيلم «الدعوة عامة»، والذي يخلط بين الكوميدي والأكشن، ويضم مجموعة من النجوم الشباب، هم: أحمد الفيشاوي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد عبدالرحمن «توتة»، تأليف كريم سامي، وأحمد عبدالوهاب، إخراج وائل فرج.

 

اقرأ المزيد:

في عيد ميلاده.. اعرف وصية فاروق الفيشاوي لابنه «أحمد»

في عيد ميلاد أحمد الفيشاوي.. بدأ مشواره الفني مع والده وعمل مع فاتن حمامة

ناهد فريد شوقي تطالب أحمد الفيشاوي بدفع مليون و170 ألف جنيه (مستند)

أحمد الفيشاوي ينشر صورا من كواليس فيلم «رهبة»: العودة للعمل
بقلم ياسمين محمود