أحمد الفيشاوي ينشر صورا من كواليس فيلم «رهبة»: العودة للعمل

نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، مجموعة صور أثناء كواليس تصوير فيلمه الجديد «رهبة»، الذي بدأ تصويره منذ أيام.

وعلق أحمد الفيشاوي على الصور، قائلا: «العودة للعمل، فيلم رهبة تأليف محمد علام، إنتاج أيمن يوسف (شركة الجذور)، إخراج رضا عبدالرازق».

فيلم رهبة

وتعاقد الفنان أحمد الفيشاوي علي فيلم «رهبة»، الشهر الماضي، وأعلن ذلك عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»؛ إذ نشر صورا أثناء التعاقد على الفيلم، وعلق عليها قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم تعاقدت على فيلمي الجديد (رهبة)».

فيلم الدعوة عامة

من ناحية أخرى، يشارك الفنان أحمد الفيشاوي في فيلم «الدعوة عامة»، الذي يعرض حاليا في السينمات، وحقق حتى الآن إيرادات عالية.

ويمزج الفيلم بين الكوميدي والأكشن، ويضم مجموعة من النجوم الشباب، هم: أحمد الفيشاوي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد عبدالرحمن «توتة»، تأليف كريم سامي، وأحمد عبدالوهاب، إخراج وائل فرج.

وتدور أحداث الفيلم حول «معتز»، الشاب المستهتر، الذي تتغير حياته رأسا على عقب، بعد دعاء والدته.