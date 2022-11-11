في عيد ميلاده.. اعرف وصية فاروق الفيشاوي لابنه «أحمد»

يحتفل الفنان أحمد الفيشاوي، بعيد ميلاده الـ42، اليوم الجمعة، كونه من مواليد 11 نوفمبر لعام 1980، إذ يأتي ذلك بالتزامن مع النشاط الفني الذي يعيشه في الوقت الحالي، على مستوى السينما، وتواجده في شباك التذاكر من خلال فيلم «أشباح أوروبا» مع الفنانة هيفاء وهبي.

الوصية الأخيرة لـ فاروق الفيشاوي

وكشف أحمد الفيشاوي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، على هامش احتفاله بعيد ميلاده، عن الوصية الأخيرة لوالده الفنان فاروق الفيشاوي، الذي رحل عن عالمنا قبل 3 أعوام بعد صراع مع مرض السرطان، حيث طالبه بتجسيد شخصية المطران السوري هيلاريون كابوتشي، في عمل فني.

لن أجسد هذه الشخصية على الشاشة

وأوضح أحمد الفيشاوي، أنه تلقى سيناريوهات عدّة للعمل، لافتًا إلى أنه لن يُجسد هذه الشخصية على الشاشة، بينما قد يُشارك في إنتاجها مع إحدى المؤسسات التي ستتحمس للفيلم.

وفي سياق آخر، يُنافس أحمد الفيشاوي، في السينما حاليًا بفيلم «أشباح أوروبا»، ويُشارك فيه بطولته كلّ من هيفاء وهبي، باسم سمرة، أروى جودة، مصطفى خاطر وعباس أبوالحسن.

الفيلم يدور في إطار مختلف ومتنوع، حيث تنجب زوجة ستة توائم، ما يضطر الزوج لبيع ثلاثة من أبنائهما بسبب الفقر، وعندما تكتشف الزوجة، تقرر ترك زوجها والسفر للخارج لتبدأ الصراعات بين الأشقاء في المستقبل.