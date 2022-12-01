تأجيل طعن شقيق بطرس غالي على حكم حبسه 15 سنة لـ16 فبراير

أجلت محكمة النقض في جلستها، اليوم الخميس، طعن رؤوف غالي شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، على حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن 15 سنة، في واقعة اتهامه بتهريب الآثار إلى أوروبا لجلسة 16 فبراير لمناقشة رئيس هيئة الآثار.

التهم المنسوبة إليه

وخلال التحقيقات التي جرت بشأن القضية بينت أن المتهمين نفذوا عملية تهريب الآثار المصرية لأوروبا، وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا، وتم على مدى العام خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كل أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.

تفاصيل القطع المستردة

وكشفت التحقيقات أن القطع المستردة تتكون من 21660 عملة معدنية، إضافة إلى 195 قطعة أثرية، منها 151 تمثالًا أوشابتي صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلي بالذهب وتابوت خشبي ومركبين صغيرين من الخشب، و2 رأس كانوبي، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمي للعصر الإسلامي، وتخضع القطع الآن لأعمال الترميم، وتلك القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.