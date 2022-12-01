«السياحة»: لجان تفتيشية لمتابعة التزام الفنادق بالحد الأدنى للإقامة

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن الوزارة ستدفع بلجان تفتيشية لمتابعة التزام المنشآت الفندقية بتطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة بالفنادق المصرية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاة المنشآت المخالفة.

أسعار الحد الأدنى للإقامة بالفنادق

وأضافت خلال الخطاب الذي أرسلته إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية، وتم إرسال نسخة منه لغرفة المنشآت الفندقية، أن الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة بأي من أنواعها للفرد في الليلة الواحدة بالفنادق، الذي تم العمل به بداية من يوم 1 نوفمبر الجاري بالنسبة لفنادق الـ5 نجوم، هو 50 دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات المعتمدة، أما فنادق الـ 4 نجوم، فتبلغ 40 دولارا في اليوم أو ما يعادلها.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة للفرد فى الليلة الواحدة بفنادق الـ3 نجوم، فهو 30 دولارا أو ما يعادلها بالعملات المعتمدة، أما بالنسبة لفنادق ذات النجمتين فسيكون الحد الأدنى 20 دولارا، أما الفنادق ذات النجمة الواحدة، فسيكون الحد الأدنى لإقامة للفرد في الليلة هو 10 دولارات أو ما يعادلها.

ولفتت إلى أن رفع الحد الأدنى لمقابل خدمة إقامة الفرد فى الليلة الواحدة بالفنادق بداية من شهر نوفمبر الجاري، جاء تنفيذا لأحكام قرار وزير السياحة رقم 131 لسنة 2022، لافتة إلى أن الوزارة أصدرت قرارا حمل رقم «105» لسنة 2021، بشأن تحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة بالفنادق فئة 4 و5 نجوم، وتم العمل به بداية من أول شهر نوفمبر من العام الماضى.

الالتزام بالبيع وفقا للحد الأدنى

وطالبت غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، من كل فنادق الجمهورية، الالتزام بتطبيق الحد الأدنى لأسعار المنشآت الفندقية، موضحة أن وزارة السياحة ستقوم بلجان للتفتيش على التزام الفنادق بالبيع، وفقا للحد الأدنى للأسعار الذي حددته الوزارة.