«المنشآت الفندقية»: نحتاج 300 ألف غرفة إضافية لجذب 30 مليون سائح

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مصر تمتلك حاليا أكثر من 200 ألف غرفة فندقية، لافتا إلى ضرورة إضافة نحو 300 ألف غرفة فندقية على الأقل خلال السنوات القليلة المقبلة وذلك إذا ما أردنا جذب 30 مليون سائح سنويا، مطالبا المسئولين بمنح تسهيلات للمستثمرين السياحيين لحثهم على إنشاء فنادق بمختلف درجات النجومية بالمدن السياحية المصرية.

جودة الفنادق المصرية

وأضاف لـ«الوطن»، أن الفنادق المصرية لا تقل حاليا عن نظيراتها في دول العالم المتقدم سياحيا خاصة بعد تطبيق المنشآت الفندقية المصرية للمواصفات الجديدة للتصنيف الفندقي، لافتا إلى أن الإشادة العالمية التي تلقتها الفنادق المصرية بعد مؤتمر المناخ الذي استضافته مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر الجاري تؤكد أن القطاع الفندقي المصري قادر على استقبال أية أعداد من السياح وتقديم أجود الخدمات لهم.

وأشار عاقل إلى أن الفترة المقبلة من العام الجاري ستشهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم، لافتا إلى أن هناك انتعاشه تشهدها كافة المنشآت الفندقية بالمدن السياحية المصرية خلال فصل الشتاء الجاري ولاسيما الأقصر وأسوان والقاهرة والغردقة وشرم الشيخ.

الموسم السياحي الشتوي

ومن جهته قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الموسم السياحي الشتوي الجاري يعتبر من أهم المواسم خلال السنوات الأخيرة التي استقبلت مصر خلالها سياحا، موضحا أن النصف الثاني من العام الجاري شهد قدوم أعداد كبيرة من السياح تتفوق على التي استقبلتها خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 2022.

وأشار فاروق إلى أن إجمالي أعداد السياح الوافدين لمصر خلال العام الجاري قد يصل بنهاية العام لأكثر من 12 مليون سائح وهو رقم جيد في ظل الظروف التي يمر بها العالم حاليا، لافتا إلى أن العام المقبل سيشهد قدوم أعداد كبيرة من السياح الأجانب أعلى من التي وفدت لمصر عام 2022.