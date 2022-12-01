خبير اقتصادي لـ«إكسترا نيوز»: ما أنجز في المنصورة الجديدة يفوق الأحلام

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن ما تم إنجازه في المنصورة الجديدة، أمر يفوق الأحلام، مشيرا إلى أنها مدينة جديدة من الجيل الرابع، بها كل الخدمات، ويمكن من خلالها تحقيق تطلعات المواطن، والامتداد المهم المطلوب في هذه المنطقة لتخفيف الكثافات في مدينة المنصورة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية بشاشة «إكسترا نيوز»، أن ما شاهدناه في المنصورة الجديدة، حلم قديم، وربما تكون تلك المدينة حلم كبير لأهل المنطقة منذ الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، لكنه لم يتحقق، واليوم الحلم يتحقق ليس فقط بصورة طبيعية، بل ووفقا لآليات المستقبل.

وتابع أن هذه المنطقة وهذا البناء الضخم والإنفاق الكبير، ذهب إلى مصريين عملوا في هذه المدينة وإنشاؤها، ومصريين آخرين سيعملون فيها لصيانتها، وآخرين سيضخون استثمارات فيها، فنحن أمام عملية تنمية متكاملة، تضاهي كل عمليات التنمية التي تتم في القطر المصري.

واستطرد: «التنمية في مصر شاملة فهي موجودة في الصعيد وسيناء والساحل الشمالي الغربي، والقرية المصرية في حياة كريمة، وكذلك تنمية العاصمة فهي تنمية شاملة».