تفاصيل جولة السيسي بمدينة المنصورة الجديدة: فتاة تهدي الرئيس سبحة

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي جموع الشباب المشاركين في احتفالية افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، اليوم، بالتجمع سويًا، من أجل إزاحة الستار وإعلان افتتاح المدينة، قائلًا: «يلا مع بعضكم، الفضل بعد ربنا ليكم».

فيما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من منافذ بيع المشغولات اليدوية، وتحدث مع إحدى العارضات، قائلًا: «إحنا لازم نعمل مسابقة بين المحافظات لكل الأنشطة، عشان ندي فرصة لنفسنا وليكم، إنكم تطلعوا الحاجات الجميلة دي والناس تشوفها، نعمل المسابقة دي على مستوى المحافظات كلها، حاجة جميلة، إن شاء الله هنعمل المسابقة دي وتخشوا فيها كلكم».

والتقى السيسي بفتاة تدعى ياسمين، إذ رحبت به قائلة: «إحنا اتقابلنا قبل كده مرتين، وأنا بصنع سبح وأدوات يدوية من الأحجار الكريمة»، مذكرة إياه بأنها تحدثت معه قبل ذلك عن رغبتها في تحضير الماجستير، وهي بفضل الله أتمت تحضيره، وتحضر الآن الدكتوراه، فيما رد السيسي: «ما شاء الله، أنا بتشرف بيكي، ربنا يديكي الصحة يارب»، فيما أهدت الرئيس عبد الفتاح السيسي سبحة من حجر الفيروز، مضيفة: «نفسي وأمنية حياتي أدخل فرقة الموسيقى العربية، أنا بعزف عليها منذ 10 سنوات، حاولت أدخل قبل كده كتير معرفتش، لأن ليها شروط معينة، بس أنا أخذت الماجستير في مجال الدراما الموسيقية».

فيما رد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه سيتم عمل مسابقة على مستوى المحافظات خلال أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير، في كل المجالات، مثل الرسم والنحت والموسيقى، «هيبقى فرصة ليكي»، وردت: «أنا كفاية إني قابلت حضرتك»، بينما رد السيسي: «لا أنا اللي كفاية إني قابلتك، أنا بتشرف بيكي، وبشكرك على الهدية الجميلة دي»، فمازحت السيسي: «دي هدية بسيطة يا ريس»، ليرد الرئيس: «مين قالك كده، دي حاجة جميلة جدا، كتر خيرك»، فيما أفصحت له عن رغبتها في مقابلته مرة أخرى، وكان رده: «إن شاء الله بتاع الموسيقى العربية هشوفك، تعزفيلنا حاجة بقى»، فردت: «أنا هعزف لحضرتك القلب يعشق كل جميل، أنا عارفة إن حضرتك بتحبها»، الأمر الذي أدخل السيسي في نوبة من الضحك والمزاح مع ياسمين.