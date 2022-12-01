أمين مساعد «حماة الوطن»: المنصورة الجديدة تدعم الاقتصاد الوطني

أشاد علاء صديق الأمين المساعد لأمين عام المواطنة بحزب حماة الوطن، بجهود القيادة السياسية المبذولة في ملف الثروة العقارية، مؤكدا أن إنشاء المدن الذكية، يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ومنها المنصورة الجديدة، التي تدخل ضمن الخطط العمرانية والتنمية المستدامة، لحل أزمة الزحام المرور بالمدن القديمة، قائلا: «الدولة المصرية تعمل في كل القطاعات على قدم وساق».

وأضاف علاء صديق، في بيان له، أن في الوقت الذي يتم إنشاء مدن جديدة، تستمر الدولة في اهتمامها الكبير بملف الرعاية والحماية الاجتماعية وملف الصحة والتعليم والبنية التحتية ومبادرة «حياة كريمة»، تلك المبادرة التي غيرت وجه الحياة في القرى والريف المصري.

وأكد الأمين المساعد لأمين عام المواطنة بحزب حماة الوطن، أن المدن الجديدة تمثل طفرة كبيرة في الثورة العقارية، وذلك لما تمثله من أهمية في توفير المزيد من فرص العمل، ودعم الاستثمار العقاري بصورة كبيرة، مضيفا: «خلال السنوات الأخيرة هناك اهتمام كبير جدا من قبل القيادة السياسية بملف العقارات سواء كان ذلك من خلال إنشاء المدن الجديدة أو ملف تطوير العشوائيات».

ونوه صديق، بأنه في عام 2014، وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي ملف الإسكان والعمران ضمن خطط التنمية الشاملة، بشكل جذري يسعى لعلاج سريع لأزمة البناء، ونقل العشوائيات إلى مجتمعات حضارية، ثم بدائل للإسكان تتنوع حسب الدخول، الإسكان الاجتماعي للشباب ومحدودي الدخل، ومجتمعات واسعة وإنسانية بديلة للعشوائيات، ومبادرة حياة كريمة لإعادة صياغة الريف والقرى لأكثر من نصف سكان مصر في الطرق والصرف والغاز، وفى الأقاليم بحرى وقبلي مدن من الجيلين الثالث والرابع ومحاور تربط شرق النيل بغربه.

وتابع صديق: «إذا نظرنا لحجم النمو السكاني فقد ارتفع عدد السكان بأكثر من 20 مليونا خلال السنوات من 2012، وكان من الضروري التوسع في إقامة مجتمعات عمرانية تتضمن الخدمات الصحية والتعليمية، وهو ما يتم في المدن الجديدة، ومنها المنصورة الجديدة التي تدخل ضمن خطط العمران والتنمية وليس مجرد توسع في البناء».