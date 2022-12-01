«حماة الوطن»: المنصورة الجديدة قاطرة الثورة العمرانية في العصر الحديث

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسؤلية البلاد، وهو حريص على وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة علميا واقتصاديا وتكنولوجيا، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم.

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسؤلية البلاد، وهو حريص على وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة علميا واقتصاديا وتكنولوجيا، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم.

وأشاد «نصير» في بيان، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، لمدينة المنصورة الجديدة، التي تعد إحدى مدن الجيل الرابع، وتم تدشينها بقرار جمهوري عام 2018، لتكون ضمن قاطرة الثورة العمرانية من المدن الجديدة، التي تتنوع بين العاصمة الإدارية الجديدة والشروق، وغيرها من المدن العقارية المصرية، وتتمتع بالكثير من مميزات الاستثمار العقاري، لجذب الكثير من المستثمرين

وأكد اللواء طارق نصير، أن القيادة السياسية حريصة على التوسع في المدن الجديدة، للخروج من الوادي الضيق، وبناء ظهير عمراني وخدمي تجاري وسياحي، يستوعب الزيادة السكانية المطرودة، والاحتياج المتزايد للسكن، مع توفير فرص عمل للشباب.

وأوضح أن حديث الرئيس السيسي عن مسيرة البناء، كان موجها للشعب المصري، بأن لا مجال للرفاهية، بل علينا العمل لتحقيق تنمية شامله، لتلبية احتياجات المواطنين من توفير فرص عمل، وتنفيذ استثمارات حديثة، وجذب استثمارات صناعية وزراعية لهذة المدن، بالتوازي مع تنفيذ شبكة طرق ومحطات مياه، تغذي تلك المدن الجديدة، للمساهمة في احتواء متطلبات النمو السكاني.

وأضاف أن الدولة المصرية، تسعى دائما إلى الارتقاء بالفكر والوعي للشعب المصري، بما يتناسب مع العصر الحديث، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، التي تدور في أذهان الكثيرين دون معرفة أو وعي حقيقي، موجها الشكر للقيادة السياسية، على ما تبذله من أجل بناء دولة ديمقراطية حديثة، التي نبني ثمارها اليوم، وصولا للجمهورية الجديدة.