نائب رئيس «المنصورة الجديدة»: المدينة تحقق العدالة الاجتماعية للجميع

قال المهندس ياسر كحلة، نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إن المدينة تمتد على مساحة 7200 فدان، وجرى افتتاح 2063 فدانا ضمن المرحلة الأولى منها، مشيرا إلى أنه جرى تسليم المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها تماما بطول 4.2 كيلو متر.

كحلة: بناء المدينة لتحقيق الاستدامة

أضاف «كحلة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أن وزارة الإسكان تهتم دائما بتحقيق الاستدامة في جميع المدن، ومن أهم عناصر الاستدامة في المنصورة الجديدة، أن المدينة تحقق العدالة الاجتماعية للجميع.

إسكان اجتماعي بواقع 1400 وحدة

واستطرد: أن «المدينة فيها إسكان اجتماعي بواقع 85 عمارة بإجمالي 1400 وحدة، وسكن مصر بواقع 196 عمارة بإجمالي 4700 وحدة ومشروع جنه مصر وبه 11232 وحدة، وإسكان فيلات أو الإسكان السياحي بواقع 2100 وحدة فيلا، بخلاف نماذج مختلفة لتلبيه حاجات المواطنين المختلفة».

وأوضح أن الدولة ضخت استثمارات تعدت الـ20 مليار جنيه في المرحلة الأولى من إنشاء المدينة الجديدة، إذ أن إدارة المدينة بدأت بالفعل في العمل على المرحلة الثانية من مدينة المنصورة الجديدة، متابعا: «المدينة للجميع، وتحقق العدالة الاجتماعية، وفيها جميع مستويات الإسكان، بداية من الإسكان الاجتماعي وصولا للفيلات والإسكان الفاخر، ومدينة خضراء تحتوى مساحة الخضرة فيها 25% من مساحتها».