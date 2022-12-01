الرئيس السيسي يوقع على كرة لأحد ناشئي نادي شربين الرياضي: «لو عايز تبقى بطل اتمرن كتير»

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على كرة لأحد ناشئي نادي شربين الرياضي، بمناسبة عيد ميلاده.

وقال اللاعب يوسف، أحد ناشئي نادي شربين موجها حديثه للرئيس السيسي: «أنا اسمي يوسف سعيد نصير من مركز كفر الزيات، حضرتك تعرف إن عيد ميلادي النهاردة، ودا أحسن عيد ميلاد، ويوم في حياتي»، وطلب من الرئيس التوقيع على الكرة.

وسأله الرئيس هل ستلعب بها أم تحتفظ بها، فقال إنه سيحتفظ بها، فكتب الرئيس عليها: «بسم الله الرحمن الرحيم، ابني يوسف، كل سنة وأنت طيب يا يوسف».

وسأل يوسف الرئيس: «هو أنا ممكن أبقى في يوم من الأيام زي محمد صلاح»، فرد الرئيس:«أنت بتشوف الصورة النهائية لكن شوف محمد صلاح عمل إيه في حياته، وأسأل الكابتن أحمد والكابتن عبدالستار عملوا إيه، ومفيش حاجة مستحيلة ومفيش حاجة بالساهل أو ببلاش، ولو عايز تبقى بطل اتمرن والعب، ولازم تلعب لوحدك في البيت برا التمرين، وتقوي إيديك ورجليك ويبقى جسمك قوي»، ليرد أحد الحاضرين «هو من بلد محمد صلاح وأشول زيه».