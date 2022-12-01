السيسي يشيد بعزف فتاة من ذوي الهمم خلال جولته بالمنصورة الجديدة

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعزف موسيقى لإحدى الفتيات ذوي الاحتياجات الخاصة على آلة «الأورج»، مشيدا بأداءها، خلال جولته بالمنصورة الجديدة، بعد افتتاح المرحلة الأولى للمدينة.

وسأل الرئيس عبدالفتاح السيسي أحد صناع مشغولات بـ«الإيبوكسي» والخشب، قائلا: «السوق ماشي كويس معاك؟»، فرد عليه: «بسوق وبيتطلب مني منتجات، زي الترابيزات الكبيرة والديكورات الداخلية في الشقق.. الأمور ماشية الحمد لله».

ودعا راهبتان مشاركتان بأعمالهما الفنية لخدمة دير القديسة «دميانة»، خلال جولته بالمنصورة الجديدة للمشاركة في مسابقة على مستوى المحافظات خلال أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير، في كل المجالات، مثل الرسم والنحت والموسيقى، قائلا: «دي حاجة جميلة وخدمة للناس».

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يفتتح صباح اليوم، مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، ويتفقد قرية الحصص بمركز شربين، وهي إحدى قرى مبادرة حياة كريمة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ مدينة المنصورة الجديدة التي تتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، تأتي في إطار مجموعة المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشييدها على امتداد رقعة الجمهورية، وتعتبر أحد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي، حيث تحتوي على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية وأسواق، ودور عبادة، ومناطق ثقافية وترفيهية، ومناطق خاصة بالمطاعم، وحدائق مركزية، بإطلالة ساحلية على البحر المتوسط بطول 15 كيلو مترًا.