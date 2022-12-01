«بث مباشر».. جولة تفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي بالمنصورة الجديدة كتب: شريف سليمان 03:48 م | الخميس 01 ديسمبر 2022 جولة تفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم «الوطن»، بثا مباشرا، للجولة التفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة المنصورية الجديدة. اقرأ المزيد: «أحمد أسامة» عن تكريم السيسي لعبوره بحر المانش: «فخور بنفسي» رئيس «النواب الليبي» يشيد بدعم السيسي لوحدة ليبيا: مواقف شجاعة ضد التدخلات الأجنبية الرئيس السيسي يكرم عددا من النماذج المضيئة في الدقهلية (صور) السيسي: قادرون على تخطي الأزمات بتكاتف الشعب العظيم ومؤسسات الدولة الرئيس السيسي: مصر قادرة على صناعة المستقبل من تحديات الحاضر السيسي بقلم شريف سليمان