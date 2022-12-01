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«بث مباشر».. جولة تفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي بالمنصورة الجديدة

كتب:

شريف سليمان
03:48 م | الخميس 01 ديسمبر 2022
جولة تفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي

جولة تفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي

تقدم «الوطن»، بثا مباشرا، للجولة التفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة المنصورية الجديدة. 

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