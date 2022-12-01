وزير الصحة يوجّه بتنفيذ المشروعات الطبية في الغربية بمعايير جودة متميزة

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لمناقشة ومتابعة معدلات الإنجاز للمشرعات الصحية الجارى تنفيذها، والوقوف على أي تحديات قد تواجه سير العمل في الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات بالمحافظة، كما وجّه بتنفيذ المنشآت بمعايير جودة متميزة، بحضور الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية.

تطوير 9 مشروعات بـ2.6 مليار جنيه

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ الوزير اطلع على خريطة المشروعات الصحية الجاري تنفيذها وتطويرها ورفع كفاءتها، وعددها 9، تشمل مستشفيات «رمد المحلة، وطنطا العام، والسنطة المركزي، والحميات والجهاز الهضمي بطنطا، وحميات المحلة، ومحلة مرحوم، وحميات زفتي، وحميات كفر الزيات، ومشروع إنشاء مبنى أورام طنطا الجديد»، بتكلفة تبلغ 2.6 مليار جنيه، إضافة إلى مشروع تطوير بنك الدم ومركز تجميع البلازما بطنطا.

وأضاف أنّ الوزير اطلع على الرسومات الهندسية الخاصة بالإنشاءات الجديدة ورفع الكفاءة، موجّهًا بضرورة تجهيز هذه المنشآت بأحدث التجهيزات الطبية وغير الطبية، وفقًا لمعايير الجودة الخاصة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك لتقديم خدمة طبية ذات جودة للمرضي.

وتابع «عبدالغفار»، أنّ الوزير وجّه بسرعة الإنتهاء من المشروعات الصحية بالمحافظة وفقًا لجداول زمنية محددة، ووفقًا لأولويات واحتياجات المنظومة الصحية بالمحافظة، وأماكنها الجغرافية، موضحًا أنّ الوزير حرص على الاطمئنان على شبكات الصرف الصحي، والمياه والكهرباء، مشددًا على ضرورة إجراء الصيانات الدورية لهذه الشبكات لضمان استمرارية العمل بكفاءة.

محافظ الغربية: يشيد بجهود «وزير الصحة» للإرتقاء بالقطاع الصحي بالمحافظة

ولفت إلى أنّ الوزير خلال لقائه بمحافظ الغربية، راجع خطة القوة البشرية من الفرق الطبية سواء للأطباء وأطقم التمريض ب وحدات ومراكز ومستشفيات المحافظة، مؤكدًا أنّ الجانبين أشارا إلى أهمية إعداد تقارير دورية عن مدى توافر الأطقم الطبية من التخصصات بالمنشآت الطبية الجارى تنفيذها بالمحافظة.

ومن جانبه، وجّه محافظ الغربية، الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، لجهوده المبذولة التى ساهمت في الارتقاء بالقطاع الصحي سواء بمحافظة الغربية أو على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدًا دعمه الكامل للمشروعات الصحية، وتسخير إمكانيات المحافظة لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه سير العمل بمشروعات التطوير ورفع الكفاءة.