حبس موظف 6 سنوات بتهمة إحداث تلفيات بمكتب رئيس نيابة في بني سويف

قضت محكمة جنايات بني سويف حضوريًا، بسجن موظف 6 سنوات، ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، وألزمته المصروفات الجنائية، على خلفية اقتحامه مكتب رئيس نيابة، وتهديده، وإحداث تلفيات في مكتبه، لمطالبته النظر في محاضر شرطية.

جاء الحكم برئاسة المستشار عماد علي زكي رئيس محكمة جنايات بني سويف وعضوية المستشارين، عماد الدين حمدي قنديل، وماهر كمال بيومي، وأمانة سر جمال أحمد مؤمن.

تفاصيل اقتحام موظف لمقر نيابة بني سويف

وأكدت المحكمة في حكمها، أنه على إثر خلافات زوجية بين المتهم «سمير محمد عبداللطيف عبدالرحمن» وزوجته «جهاد محمد عبدالحميد عبدالعال»، وشعوره بالظلم والاضطهاد منها ومن أهلها، وتحريرهما محاضر ضد بعضهما البعض بمركز شرطة سمسطا، ظن المتهم أنه جرى تزوير المحضر الخاص به التلاعب فيه على خلاف الحقيقه، فقرر أن يقوم بعمل يلفت الأنظار ويحدث ضجة لإيصال شكواه .

المتهم حاول إحداث ضجة للفت الأنظار اليه

وكشفت المحكمة، أن المتهم دفعه فكره المريض إلى التوجه لنيابة قسم بني سويف لتهديد وترويع رئيس نيابة القسم، فأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيضًا «سكين»، أخفاه بين طيات ملابسه وتوجه إلى إحدى الصيدليات بالقرب من مجمع محاكم بني سويف محل عمل المجني عليه، إذ ابتاع كمامة طبية ارتداها قبل التوجه للقسم، حتى لا يتم استيقافه بزعم مخالفة الإجراءات الاحترازية.

الشرطة تلقي القبض على المتهم

واقتحم المتهم، المكتب ودلف إلى الداخل، ثم أشهر السلاح الأبيض واحتجز المجني عليه باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد تجاه المجني عليه بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى المادي به والأضرار بممتلكاته، والتأثير في إرادته لفرض السطوة والسيطرة علي،ه فبث الرعب في نفسه وكدر أمنه وعرض حياته وسلامته للخطر ومنعه من ممارسة مهام عمله، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه بمعرفة قوات الشرطة.