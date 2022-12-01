كورال جامعة المنصورة: الرئيس وعدنا بتنظيم مسابقة لاكتشاف المواهب في المحافظات

قال الدكتور عمرو المرسي، المشرف على كورال جامعة المنصورة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد اليوم، ممشى مدينة المنصورة الجديدة، وتوقف أمام الكورال، وأشاد بهم، ووعد بتنظيم مسابقة على مستوى المحافظات لاكتشاف المواهب الشابة، وأعلن دعمه للأنشطة الطلابية.

إشادة بأداء الفريق

وأضاف «المرسي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن فريق الكورال شارك في الاستعراض الفني أمام الرئيس والجميع أشاد بهم، وذلك بفضل جهد كبير من المايسترو الدكتور ضياء عبد الكريم، و محمد حاتم مشرف الفريق، والدكتور عمرو المرسي، والدكتور محمد شحاتة، والذين تولوا تدريب وقيادة الفريق.

وأكد أن الرئيس كان سعيدًا بما تقدمه جامعة المنصورة، وتوقف عند فريق الفنون التشكيلية التابع للنشاط الفني برعاية طلاب الجامعة بقيادة الدكتورة داليا خليفة، موضحًا أنهم كانوا سعداء بحوار الرئيس معهم.

افتتاح مدينة المنصورة الجديدة

وشارك فريق كورال جامعة المنصورة، اليوم في فعاليات افتتاح المرحلة الأولى لمشروع مدينة المنصورة الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة.