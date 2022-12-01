معلومات عن جامعة المنصورة الجديدة بعد افتتاحها اليوم.. الدراسة بنظام الساعات المعتمدة

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية، إذ تعد جامعة المنصورة الجديدة إحدى القلاع التعليمية الحديثة التي تتزين بها المدينة.

جامعة المنصورة الجديدة

وفي النقاط التالية تستعرض «الوطن» أبرز النقاط عن جامعة المنصورة الجديدة التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفقاً لتقرير أصدرَته وزارة التعليم العالي:

** الدكتور معوض الخولي هو رئيس جامعة المنصورة الجديدة.

** الدراسة في الجامعة بنظام الساعات المعتمدة.

** جامعة المنصورة الجديدة طرحت العديد من البرامج الدراسية المُتميزة، خلال العام الدراسي 2022-2023.

- ففي مجال العلوم الهندسية برامج (العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، والهندسة الطبية الحيوية، وهندسة البترول والغاز، وهندسة الطاقة، وهندسة الطيران والفضاء، وهندسة الميكاترونيات، وهندسة تطوير المنتج، وهندسة وتكنولوجيا تنفيذ الأعمال المدنية).

- مجال علوم الحاسبات يشمل برامج (علوم الحاسب ويشمل المسارات: تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب، هندسة البرمجيات - علوم الذكاء الاصطناعي، المعلوماتية الطبية الحيوية)،

- مجال تصميم وتسويق الملابس ويشمل برامج (إدارة وتسويق المنسوجات والملابس، وتصميم المنسوجات والموضة).

- مجال هندسة المنسوجات يشمل برامج (علوم وهندسة مواد المنسوجات، هندسة كيمياء البوليمرات والألوان للمنسوجات)

- مجال هندسة الحاسبات (هندسة الحاسب ويشمل المسارات: النظم المُدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبراني، هندسة الذكاء الاصطناعي).

- مجال العلوم الإدارية والأعمال يشمل برامج (الاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة، المحاسبة ونظم المعلومات، وإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد)

- مجال العلوم الأساسية المُتقدمة ويشمل برامج (البيولوجيا الجزيئية، والتكنولوجيا الحيوية الجزيئية، والكيمياء الصناعية، وعلوم الأدلة الجنائية).

- مجال الطب (برنامج الطب والجراحة)

- مجال الدراسات القانونية الدولية (برنامج المعاملات القانونية الدولية).

- مجال طب الأسنان (برنامج طب الأسنان)، والعلوم الصيدلية (الصيدلة الإكلينيكية Pharm D).

** الجامعة تقدم خدمة تعليمية تواكب جامعات الجيل الرابع.

** الجامعة لا تهدف للربح.

** الجامعات الأهلية برامج دراسية بينية تواكب مُتطلبات سوق العمل المُستقبلي، بعيدًا عن التخصصات التقليدية المُعتادة

** الجامعة تعمل على إتاحة فرص أكبر لتعليم جامعي يقوم على الشراكات الدولية مع الجامعات المُصنفة دوليًا، والمُساهمة في تنمية المدن الجديدة.