الرئيس السيسي: حجم ما تستورده مصر أكبر من صادراتها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما تستورده مصر بالعملة الحرة أكبر من حجم ما تصدره أو تتحصل عليه من تلك العملات، مستطردا: «كنا قادرين نتعامل مع الموضوع خلال الـ3 سنين الماضيين، وفي 2016 عملنا تحرير لسعر الصرف والدولار بقي بـ15 أو 16».

وأضاف «السيسي»، خلال حديث مع المواطنين على هامش تفقده نادي شربين الرياضي، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه خلال العامين الماضيين عانت جميع دول العالم من مشكلات اقتصادية جراء جائحة كورونا، ثم بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في مشكلات بكل دول العالم.

واستطرد: «إحنا في مصر بنحاول نقلل آثار الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر، وكنت بتكلم مع حد من المزارعين وطلب مني أزود الكيماوي، قولتله الدولة كانت بتعمل الكيماوي ووحدة الغاز كانت بـ3 أو 4 دولارات، النهاردة وحدة الغاز في العالم وصلت لـ30 و40 و60 دولارا، والكلام ده حاولنا بقدر الإمكان ميتنقلش للمصريين».