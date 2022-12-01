الرئيس السيسي لناشئي شربين: أنصحكم بالأخلاق والتدريب الجيد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأمنيات جميلة وسهلة التحقق، لكنها تحتاج إلى إلى مزيد من الجهد، ليس من الفرد فقط، لكنها تحتاج إلى تكاتف الجميع، متوجها بحديثه لأحد ناشئي نادي قرية شربين الرياضي، الذي وعد الرئيس بأن هدفهم الوصول لكأس العالم، واقتناصه، فرد عليه السيسي قائلا: «الأماني جميلة، لكن علشان تحقق اللي بتقول عليه دة، عاوز جهد، مش منك بس، لكن على كل المجموعة اللي قدامي لو على قلب رجل واحد».

وواصل الرئيس السيسي خلال جولته بالنادي، حديثه للناشئين قائلا: «يعني إيه على قلب رجل واحد، يعني نحب بعض ونتدرب كويس، وأخلاقنا، لأن الناس بتشوفنا، ولو أنتم شوفتم الماتشات القديمة، الجيل اللي أنا شوفتهم، الناس دي كانت تدي صورة جميلة جدا للمجتمع، بأنهم مش بيغلطوا، وبيتصرفوا تصرفات جميلة تعكس الرياضة.. دي نصيحتي ليكم».