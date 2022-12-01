رئيس التحرير

أحمد الخطيب

الرئيس السيسي ينصح ناشئ نادي شربين بأهمية اللياقة البدنية: «هتخليك لاعب ملكش حل»

كتب:

محمد عزالدين
06:08 م | الخميس 01 ديسمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه إلى ناشئ نادي قرية شربين الرياضي، قائلا: «كل دول محمد صلاح؟ أنا سعيد بيكم، وعاوز أقولكم على حاجة، طبعا المهارات مفيش كلام هي الأساس، لكن اللياقة البدنية الهائلة، والقدرة البدنية القوية جدا جدا، هتخليك لو عندك مهارات كويسة، لاعب ملكش حل».

وواصل الرئيس السيسي حديثه للناشئين، خلال جولته بالنادي، قائلا: «بتشربوا سجاير؟، مفيش غير الرياضة وكرة ومذاكرة، أنتم عارفين إنكم هتلعبوا في العاصمة الإدارية الجديدة، فيه مدينة أولمبية هناك، فيها ستاد 80 أو 85 ألف متفرج، وهنعمل افتتاح هناك».

اقرأ المزيد:

محمد حلاوة رئيس «صناعة الشيوخ»: افتتاح الرئيس السيسي المنصورة الجديدة ليس مجرد افتتاح لمدينة جديدة لكنه تجسيد لجهود جبارة لبناء واقع جديد في أنحاء الجمهورية.. وإعجاز في ظل التضخم العالمي

تفاصيل جولة السيسي بمدينة المنصورة الجديدة: فتاة تهدي الرئيس سبحة

الرئيس السيسي يكرم عددا من النماذج المضيئة في الدقهلية (صور)

الرئيس السيسي: مصر قادرة على صناعة المستقبل من تحديات الحاضر

الرئيس السيسي: «المنصورة الجديدة» جزء من خطة لبناء 30 مدينة جيل رابع

الرئيس السيسي يشهد فيلمًا تسجيليًا عن بناة وصُناع مدينة المنصورة الجديدة
بقلم محمد عزالدين