الرئيس السيسي ينصح ناشئ نادي شربين بأهمية اللياقة البدنية: «هتخليك لاعب ملكش حل»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثه إلى ناشئ نادي قرية شربين الرياضي، قائلا: «كل دول محمد صلاح؟ أنا سعيد بيكم، وعاوز أقولكم على حاجة، طبعا المهارات مفيش كلام هي الأساس، لكن اللياقة البدنية الهائلة، والقدرة البدنية القوية جدا جدا، هتخليك لو عندك مهارات كويسة، لاعب ملكش حل».

وواصل الرئيس السيسي حديثه للناشئين، خلال جولته بالنادي، قائلا: «بتشربوا سجاير؟، مفيش غير الرياضة وكرة ومذاكرة، أنتم عارفين إنكم هتلعبوا في العاصمة الإدارية الجديدة، فيه مدينة أولمبية هناك، فيها ستاد 80 أو 85 ألف متفرج، وهنعمل افتتاح هناك».