الرئيس السيسي: لم نحمل المواطنين أعباء زيادة الأسعار عالميا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن سعر الكهرباء المولدة بواسطة الغاز، زادت على خلفية الزيادة الأخيرة في سعر الغاز عالميا، مشيرا إلى أن هناك 17 مليون وحدة سكنية تستخدم الكهرباء في مصر بثلث سعرها حتى الآن، إذ أن تكلفة إنتاج الكهرباء كانت تقدر بـ3 دولارات للوحدة الواحدة، لكن اليوم، وصل سعر الغاز المستخدم لتوليدها لـ40 و50 دولارا في العالم.

وأضاف السيسي، خلال كلمته ضمن حواره مع المواطنين على هامش تفقده نادي شربين الرياضي، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»: «لو أنت كنت بتدفع فاتورة الكهرباء 100 جنيه، وقولتلك هتبقى 1000 جنيه، مين يطيق، الأوروبيين عملوا كده، لما الأسعار زادت حملوها للناس، أنا مقدرش أعمل كده مع المصريين، لأن ظروفنا أصعب، هما هناك أغنياء، ربنا يعيننا على الخير كلنا».

واستطرد: «مسلتزمات الإنتاج من ضمن الحاجات اللي اتأثرت بالموضوع ده، سلاسل الإمداد بقالنا 5 أشهر تقريبا، وبتمنى من ربنا خلال الشهرين اللي وعدتكم بيهم، نكون خلصناهم، لأننا هنا مش بنتكلم على المناطق الصناعية، احنا بنتكلم على أي مستلزمات إنتاج ممكن يكون فيه جزء يخصك».

السيسي: إنهاء أزمة مستلزمات الإنتاج في غضون شهرين

وقال الرئيس، إن القيادة السياسية خيرت بين الطعام الذي ارتفع سعره عالميا، ومستلزمات الإنتاج، التي من الممكن أن نصبر عليها قليلا، «خلال الشهرين اللي جايين كل الكلام ده هنكون نهيناه».

وأضاف: «يارب يعينا ويبعت لينا رزق نراضي بيه الناس كلها».