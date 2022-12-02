مسؤول «حياة كريمة» بالإسماعيلية: الظروف العالمية لم تقف عائقا أمام تنفيذ المشروعات

قال العميد أحمد سعد، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية، إن الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم لم تقف عائقًا أمام مشروعات حياة كريمة لتوفير حياة تليق بالمواطن البسيط.

وأضاف «سعد» خلال مؤتمر جماهيري عقدته حياة كريمة في مركز ومدينة أبوصوير ثاني المراكز التي تشهد مشروعات المبادرة في المرحلة الثانية، أن الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي لم ينس وعده للمواطن البسيط، فأطلق مشروع حياة كريمة.

وتابع أن مشروع «حياة كريمة» اسم على مسمى، والرئيس أعطى توجيهاته لجميع أجهزة الدولة التنفيذية والعسكرية والمدنية لتعمل كمنظومة واحدة للنهوض وتنمية الريف المصري والقرى المصرية التي تعاني من مشاكل كثيرة.

الدولة تسدد ضريبة 30 سنة من الركود

وقال المدير التنفيذي لحياة كريمة في الإسماعيلية، أن الدولة المصرية تسدد ضريبة 30 عاما من الركود وعدم اتخاذ قرارات تنقذ الدولة من الانهيار الاقتصادي الذي حدث بالفعل بعد ثورة 2011 وتوابعها، مشيرا أن منسقي المبادرة بالمراكز كان على عاتقهم مهمة ليست هينة، وموجها الشكر لمتطوعي حياة كريمة على مجهودهم المبذول على الأرض ورصد الحالات المشاكل والعمل على حلها.

حياة كريمة تستهدف التنمية الشاملة

فيما قال الدكتور أحمد علي، منسق مركز ومدينة أبوصوير في مبادرة حياة كريمة، إن المبادرة جاءت للتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري، أن المبادرة توفر حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وتعمل على الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفر فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية وغيرها من المشروعات القومية التي ستخدم كل القرى المدرجة ضمن المبادرة في المرحلة الثانية التي ستبدأ قريبا.

بحث مطالب الأهالي

وتابع، الجلسات الحوارية تعمل على توصيل مطالبهم والبحث والعمل على حلها مع إشاده كبيرة من الأهالي الذين قاموا بشكر الرئيس السيسي ولمؤسسة حياة كريمة على معاشات «حياة كريمة» الذين لمسوها والتي تم صرفها الأسبوع الماضي، وجعلهم يشعرون بالتفاؤل والثقة في مؤسسة حياة كريمة.

وأقيمت الجلسة الحوارية اليوم بمركز شباب أبوعياد بقرية السبع آبار الغربية، بحضور منسقي المؤسسة بمحافظة الإسماعيلية، وممثلي لشركات المياه والكهرباء والغاز والأزهر والأوقاف والكنيسة وشباب البرنامج الرئاسي.