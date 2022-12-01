السيسي: مصر بها قرى حالتها صعبة وفضلنا بدء المرحلة الأولى من حياة كريمة بها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر بها قرى حالتها صعبة للغاية، ورأينا أن البداية بها أفضل.

وأضاف «السيسي»، خلال جولته بجامعة المنصورة الجديدة، التي تنقلها فضائية «إكسترا نيوز»: «سألنا نفسنا هل من المناسب أننا نبدأ مرحلتين مع بعض في حياة كريمة، ولو أنا مش قادر أخلص في سنة فهل أقدر أخد مرحلتين مع بعض وأخلصهم».

وتابع: «الشباب المتطوع مش بس إن يكون روحه موجودة مع الفكرة، لكن مهم أوي إنه يكتسب الخبرة، ويعرف يدير أمر وينجحه ويتغلب على المشاكل الموجوده فيه، لأن مفيش موضوع تقدر تشتغل فيه سواء دولة متقدمة أو لأ وهتجد فيه صعوبات بتقابلك ودي طبيعة أي عمل».

السيسي: بشكر كل المتطوعين لخدمة الوطن

واستطرد: «بشكر كل إنسان في مصر يتطوع لعمل ويقدم خدمة لأهله، وهو أمر جميل وأجر جميل، اللي يساعد الناس ويبنيلهم ويحسن حياتهم ربنا هيساعده لأنه في النهاية ربنا لازم هيساعده».

وأكد أن برنامج حياة كريمة حلم الجميع.