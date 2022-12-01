«حياة كريمة» تغير حياة «محمد» بالشرقية.. منحته معدات بـ50 ألف جنيه لورشته

تواصل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، تغيير حياة المواطنين في الريف والقرى، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم الكامل للمواطنين وتخفيف أعباء الحياة عن كاهلهم، مستهدفة الفئات الأكثر احتياجًا، وفي هذا الصدد، يرصد «الوطن» قصة شاب من ذوي الهمم، منحته الدولة معدات لتجهيز ورشة «الكاوتش» الخاصة به.

«حياة كريمة» تغير حياة «محمد»

في سماكين الغرب بمركز الحسينية، يعيش محمد السيد عبده مصطفى، البالغ من العمر 40 عامًا، بعزبة علام، وبدأ حديثه لـ«الوطن»، قائلًا إنه لم يطلب المساعدة من الدولة، إلا أنه تفاجئ منذ عام، بفريق «حياة كريمة» ينهي له الأوراق الخاصة بإمداد ورشة الكاوتش التي يمتلكها بمعدات وآلات تتخطى الـ50 ألف جنيه.

يحكي «محمد» أنه يعاني إعاقة في القدم بسبب إصابته بالحمى في طفولته، ورغم معاناته ظل يكافح للإنفاق على أسرته، لافتًا إلى فقدانه والده الذي سافر منذ 35 عامًا بلا عودة، وتكفلت والدته به وأخواته وكافحت لأجلهم، مشيرًا إلى أنه استأجر ورشة «الكاوتش» ويعول منها أسرته المكونة من 4 أطفال وزوجته: «حياة كريمة برعاية الرئيس السيسي ساعدتني كتير وغيرت حياتي وعيالي».

«محمد»: كرم ربنا عليا بعد شقاء سنين

وتابع «محمد»: «ما كنتش أتوقع إني أكون من المستفيدين من حياة كريمة خصوصًا إني ما قدمتش طلب للمساعدة، والدولة من نفسها ساعدتني، وده كرم ربنا بعد شقاء سنين»، لافتًا إلى أن حياته تغيرت للأفضل كثيرًا بعد امتلاء الورشة بالمعدات وخامات العمل من الكاوتش وكل اللازم لتسهيل عمله، فضلا عن انجذاب الزبائن لصيانة مركباتهم بورشته.