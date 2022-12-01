«الكرملين»: لا توجد خطط لعقد محادثات بين الرئيسين الروسي والفرنسي حتى الآن

كشف المتحدث بِاسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، عن أن عقد محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليس ضمن جدول أعمال الأول حاليا.

لا يوجد اتفاق للحديث بين رئيسي فرنسا وروسيا

وقال بيسكوف، بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أشار فيها إلى أنه سيتحدث خلال الأيام المقبلة مع بوتين: «لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن» بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

زيارة الرئيس الفرنسي لأمريكا

ويجري الرئيس الفرنسي، حاليا، زيارة لأمريكا تستغرق 3 أيام، وصرح خلالها بأنه يعتزم الحديث مع بوتين لأنه لا يزال هناك طريق للمفاوضات مع التأكيد على أهمية إبقاء قنوات الاتصال مع بوتين والأطراف التي تعمل على إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية.