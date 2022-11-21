الكرملين: تغيير النظام الحاكم في أوكرانيا ليس من أهداف العملية العسكرية الخاصة

نفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم، ما أُثير بشأن تطلع روسيا إلى تغيير السلطة الحالية في أوكرانيا، موضحا أن ذلك ليس من أهداف العملية العسكرية الخاصة، التي تجريها روسيا في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.

روسيا تسعى جاهدة لتحقيق أهداف العملية العسكرية

وأضاف المتحدث باسم الكرملين، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، أن روسيا تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها في العملية العسكرية الخاصة، وأنه يمكن تحقيق هذه الأهداف بطرق مختلفة، بحسب شبكة «سي إن إن».

وجاء تصريح بيسكوف ردا على ما أثاره السيناتور الروسي كونستانتين كوساتشيف، بخصوص أن تطبيع العلاقات مع أوكرانيا، يمكن أن يحدث فقط، إذا كان هناك تغيير النظام في كييف.

تصريح نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي

وقال كوساتشيف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي في وقت سابق: «لا أتوقع أي شيء جيد من النظام الحالي في كييف، إنهم محاصرون في أفعالهم، وليس لديهم حرية المناورة، وأعتقد أن أي تطبيع محتمل للعلاقات، يمكن أن يحدث فقط بعد تغيير السلطة في أوكرانيا، ونأمل أن تكون تلك العملية دستورية في المرة المقبلة»، بحسب وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

وحذر كوساتشيف من احتمالية أن يغير الأوكرانيون رأيهم إذا استمرت السلطات في معاملتهم كإرهابيين أو انفصاليين، ورفضت الدخول معهم في حوار، مضيفا «يمكن أن يتغير الكثير إذا توقفت كييف عن التحدث معهم بلغة القوة».

روسيا تكثف ضرباتها على دونيتسك

وكانت القوات الروسية قد كثفت ضرباتها، اليوم، على مناطق في إقليم دونيتسك، وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، إن أعنف المعارك تدور في دونيتسك، موضحا أن بلاده تعرضت لـ400 ضربة في يوم واحد، مع استمرار القصف الروسي.