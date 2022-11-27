  الكرملين: روسيا لن تُصدّر منتجات الطاقة لمن يضعون سقفا للأسعار

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد إن روسيا لن تصدر النفط والغاز إلى الدول التي تختار وضع سقف لأسعار الطاقة، كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتصف أكتوبر الماضي، لكنها تراقب الوضع.

بيسكوف: نبني أفعالنا على تصريح الرئيس بوتين

وأضاف بيسكوف، وفق ما أوردته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية: «نبني أفعالنا على تصريح الرئيس بوتين بأننا لن نتاجر في النفط ومنتجات النفط أو الغاز مع هذه البلدان التي تفرض قيوداً على الأسعار ،ومن ثم فهذا هو موقفنا في الوقت الحالي»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن موسكو تتابع المناقشات الدائرة حول تحديد سقف للأسعار.

وتابع بيسكوف: «هناك الكثير من التفاصيل الدقيقة التي نحتاج إلى أخذها في الاعتبار، لذلك فإنه باتباع المسار الذي حدده الرئيس بوتين ،تعلمنا بالفعل أن نكون عقلانيين وأن نتبع أهدافنا..المصالح فقط».

اقتراح بوضع حد أقصى للأسعار

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت يوم الثلاثاء الماضي وضع حد أقصى للأسعار يبدأ في حال تجاوز سعر الشهر الأول في بورصة الغاز الهولندية TTF حاجز 275 يورو، 286 دولارًا لمدة أسبوعين، وإذا كانت أسعار TTF في الوقت نفسه تزيد بواقع 58 يورو عن السعر المرجعي العالمي للغاز الطبيعي المسال لمدة 10 أيام تداول متتالية، ومع ذلك انقسم وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي بشأن الاقتراح وفشلوا في التوصل إلى اتفاق ومن المتوقع أن يواصلوا مناقشة اقتراح المفوضية في اجتماعهم المقبل المقرر عقده في 13 ديسمبر المقبل، وفقًا لما صرح به وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو.