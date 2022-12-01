إصابة 11 شخصا في تصادم سيارة أجرة ودراجة نارية بالفيوم

أصيب 11 شخصًا بكسور وجروح وكدمات متفرقة في الجسم، مساء اليوم الخميس، في حادث تصادم وقع بين سيارة أجرة «سوزوكي» ودراجة نارية، على طريق القاهرة / الفيوم الصحراوي، بسبب السرعة الزائدة، وقطع الدراجة النارية الطريق فجأة أمام السيارة، وعدم قدرة سائق السيارة على إيقافها فاصطدما معًا.

وتوقفت حركة المرور على طريق القاهرة الفيوم، وهرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث.

بلاغ بحادث تصادم

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، ووجود مصابين.

إصابة 11 شخصًا بالحادث

وانتقلت قوة من الشرطة، إلى مكان حادث تصادم سيارة سوزوكي ودراجة نارية، أمام كوبري البرم، على طريق القاهرة/ الفيوم، وتبين إصابة 11 شخصاً بكدمات وكسور وجروح، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب الحالة الصحية لكل منهم.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.