محافظ بني سويف يطمئن على مصابي حادث تصادم سيارتين بـ«صحراوي الفيوم»

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اتصالا تليفونيا بالدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للاطمئنان على مصابي تصادم سيارتين نقل وأجرة ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي «أسيوط الغربي» بمحافظة الفيوم، والذي وقع مساء اليوم، وأسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين، جميعهم من بني سويف باستثناء حالة من محافظة القليوبية.

تفاصيل حادث تصادم سيارتين أجرة ونقل بصحراوي اسيوط الغربي

وتبين أن الحادث ناتج عن تصادم سيارتين نقل وميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي «أسيوط الغربي» بزمام محافظة الفيوم، وأسفر عن وفاة 4 أشخاص مكان الحادث وجرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، واثنين توفيا أثناء نقلهما إلى المستشفى الجامعي وجرى إيداع الجثامين بمشرحة المستشفى، بالإضافة إلى إصابة 10 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

محافظ بني سويف يكلف وكيل الصحة بمتابعة مستجدات الحادث

وكلف محافظ بني سويف وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، بمتابعة مستجدات وتداعيات حادث صحراوي الفيوم بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، ومتابعة إجراءات استخراج تصاريح الدفن من النيابة، بجانب اتخاذ ما يلزم للتواصل مع ذوي المصابين والمتوفين.

محافظ بني سويف يتقدم بالعزاء لأسر المتوفين

وأعرب محافظ بني سويف عن خالص تعازيه لأسر المتوفين وأن يتغمدهم الله بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، مؤكدا أنه كلف الأجهزة المعنية بالمحافظة بالتنسيق الدائم مع محافظة الفيوم لإجراء التسهيلات اللازمة، مثنيا على جهود المنظومة الصحية بالفيوم التي تعاملت مع الحادث الأليم بكل إخلاص وتفان.