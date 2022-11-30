إصابة شخصين في حادث اصطدام سيارة ملاكي برصيف في الفيوم

أصيب شخصان بجروح وكدمات وكسور في حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف، صباح اليوم الأربعاء، على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الطيور اتجاه أسيوط بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة على الطريق، واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

بلاغ بحادث اصطدام

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق المركز ووجود مصابين.

إصابة شخصين بالحادث

وانتقلت قوة من مركز شرطة إطسا إلى مكان حادث اصطدام السيارة على طريق أسيوط الغربي، وتبينّ أنّه وقع بسبب السرعة الزائدة لسائق السيارة واختلال عجلة القيادة في يده، ما أسفر عن إصابة سائق السيارة وآخر كان برفقته، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

وجرى استدعاء سيارة إسعاف، التي نقلت المصابين على الفور، إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهما وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لكل منهما بحسب حالته الصحية.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، كما تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.