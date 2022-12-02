ضياء رشوان ومصطفى الفقي يحتفيان ببطرس غالي: مؤسس مجلة السياسة الدولية

شهدت حلقة برنامج «مصر جديدة»، مساء أمس الخميس، المذاع على قناة «ETC»، ويقدمه الكاتب الصحفي ضياء رشوان، احتفاءً بالدكتور بطرس غالي مؤسس مجلة السياسة الدولية بالأهرام، وذلك بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده.

واستهل ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، برنامجه بعرض تقرير عن بطرس غالي، كما تحدث الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمفكر السياسي، عن مجلة السياسة الدولية.

وقال «الفقي»، إن ما يجمعه مع الدكتور الراحل بطرس بطرس غالي هو يوم الميلاد مع اختلاف الأعوام، مشيرًا إلى أن الراحل يعد ظاهرة يجب ألا تغيب، وكالشمس التي تسطع ولا تختفي.

الفقي: بطرس بطرس حصل على درجات علمية رفيعة

وأضاف «الفقي» أن بطرس بطرس غالي كان من الممكن بعد كل ما حصل عليه من درجات علمية رفيعة ألا يعود إلى مصر أبدًا، خاصة وأن المزاج العام السياسي في مصر لم يكن مواتيًا له.

الفقي: كان من عائلة إقطاعية

واستطرد: «هو كان من عائلة إقطاعية ضيقت قوانين الملكية عليهم، وكان دائما خائفا، ولكن وبسبب عظمته حافظ على شعرة معاوية مع نظام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر من البداية حتى النهائية، ولم يتفوه عن الرئيس الراحل بكلمة نابية بالرغم اختلافه معه في الرأي، ولم يتخذ موقفًا معاديًا لثورة يوليو على الإطلاق بالرغم أنه ليس من أبنائها».

وأكد أن الدكتور بطرس بطرس غالي نجح في أن يكون محايدًا أكاديميًا وموضوعيًا فكريًا وواضح شخصيًا، مشيرًا إلى أنه هو من أنشأ الصحافة المتخصصة خاصة في الأهرام، وكان من ذكائه أن اتخذ من الكاتب الصحفي الراحل محمد حسين هيكل مظلة له حتى لا يتعرض للمشكلات مع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.