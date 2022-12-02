أمريكا تعلن فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

وسعت الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها ضد كوريا الشمالية، وأضافت 6 أفراد وكيانين على القائمة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، قال في وقت سابق، إن بلاده ملتزمة بالضغط والدبلوماسية بهدف حث السلطات في «بيونج يانج» على التخلي عن ترسانة كوريا الشمالية النووية، معربا عن استعداد الولايات المتحدة لاستكشاف خطوات عملية لمعالجةِ مصالح كلا الجانبين في حال اختارت الشمالية مسارا مختلفا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أن العقوبات الجديدة صد كوريا الشمالية طالت 3 مواطنين من كوريا الشمالية و3 لبنانيين، مشيرة إلى فرض عقوبات على مؤسستين، مرتبطتين بالأشخاص الذين أدرجت أسماؤهم على قائمة العقوبات.

اجتماع للجنة المركزية الثامنة لحزب «العمال» الحاكم أواخر ديسمبر الجاري

وفي وقت سابق، قرر زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون» خلال ترأسه جلسة المكتب السياسي لحزب «العمال» الحاكم في بلاده، عقد اجتماع رئيسي للحزب في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وسيعقدالاجتماع العام الـ6 للجنة المركزية الثامنة لحزب «العمال» الكوري الشمالي الحاكم في أواخر ديسمبر الجاري، لمراجعة تنفيذ سياسات الحزب والبلاد لعام 2022.

وقال «أون»، إن الظروف الداخلية والخارجية للعام الجاري 2022 التي نشأت على تقدم الثورة في بلاده كانت مليئة بالشدائد غير المسبوقة التي اختبرت إرادة وكفاءة «بيونج يانج» القتالية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وأشار زعيم كوريا الشمالية، إلى أن رغم التحديات، فإنها قد فتحت مرحلة جديدة للتطور الملحوظ لبلاده ورفع هيبتها وشرفها.