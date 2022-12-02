الكنيسة تطلب الصلاة لأجل 3 أساقفة.. بينهم الأنبا كيرلس

طلبت عدد من الإيبارشيات التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصلاة من أجل تحسن الحالة الصحية لعدد من الآباء الأساقفة، وهم: الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، الأنبا داود، أسقف المنصورة، والأنبا باخوميوس، مطران البحيرة وتوابعها ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي بالبحيرة.

نقل الأنبا كيرلس للعناية المركزة

وأعلنت إيبارشية نجع حمادي، مساء أمس، نقل الأنبا كيرلس إلي العناية المركزة، وذلك لسوء الأوضاعه الصحية، ثم أصدرت بيانا طمأنت الناس فيه على استقرار الأوضاع الصحية له، كما طلبت الصلاة من أجله.

وتعرض أسقف نجع حمادي لوعكة صحية منذ فترة قصيرة، ونقل على إثرها لإحدى مستشفيات القاهرة، حيث خضع للفحوصات الطبية.

وزار اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، للاطمئنان على صحته عقب تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها مستشفى الحياة بالقاهرة.

رافق المحافظ خلال الزيارة الأنبا بيمن، أسقف نقادة وقوص والدكتور نادي ميشيل، مدير مستشفى مركز الحياة الطبي بالقاهرة.

وقام وفد من مجمع كهنة إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، قام بزيارة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وتوابعها بمستشفى الحياة بالقاهرة للاطمئنان على الحالة الصحية لنيافته، جاء ذلك عقب دخوله إلى مستشفى الحياة عقب تعرضه لوعكة صحية.

طلب صلاة من أجل الأنبا داود

كما طلبت إيبارشية المنصورة الصلاة للأنبا داود، أسقف إيبارشية المنصورة، بعد تدهور حالته الصحية فجر اليوم ودخوله العناية المركزة بالمستشفى.

وجاء في نص البيان الصادر عن إيبارشية المنصورة: «الحالة الصحية للأنبا داود تحتاج لصلواتنا جميعا، إذ إنه موجود الآن بالمستشفى في العناية المركزة بعد أن تدهورت حالته فجر اليوم، فقط نطلب صلواتكم ولا مجال للزيارات نهائيا ولا داعي لترويج الإشاعات».

يُذكر أنَّ الأنبا داود دخل المستشفى منذ عدة أيام بسبب تدهور حالته الصحية.

الأنبا باخوميوس يخضع لعملية جراحية

ويجري الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة والخمس مدن الغربية وتوابعها ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي بالبحيرة، اليوم، عملية جراحية بالقلب في أحد مستشفيات لندن خلال رحلته العلاجية هناك.

وجدير بالذكر أن مطران البحيرة بدأ رحلته العلاجية إلي لندن قبل عده أيام لإجراء الفحوصات الطبية، حيث كان يعاني من مشكلات صحية بالقلب، ورافقه خلال تلك الرحلة الأب تادرس السكندري، السكرتير الشخصي للأنبا باخوميوس.