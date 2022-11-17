البابا تواضروس يلتقي لفيف من الأساقفة لمتابعة أوضاع الكنيسة في الخارج والداخل

استقبل البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، اليوم، الأنبا برنابا، أسقف روما وتورينو، بإيطاليا الذي عرض عليه بعض الملفات الرعوية الخاصة بخدمته.

كما التقى البابا تواضروس، الأنبا يوساب، الأسقف العام للأقصر، الذي عرض بعض الموضوعات الخاصة بخدمته الرعوية في الأقصر.

واستقبل الأنبا إسطفانوس، أسقف إيبارشية ببا والفشن، الذي عرض بعض الملفات الرعوية الخاصة بالإيبارشية.

وناقش الأنبا جابرييل، الأسقف العام والنائب البابوي بنيوچيرسي، البابا تواضروس، أمورًا تخص خدمته هناك، وذلك خلال لقائه.

يأتي هذا اللقاء، على هامش سيمينار المجمع المقدس الذي بدأ أمس بمركز لوجوس بوادي النطرون.

بحضور 105 من أعضاء المجمع المقدس

وافتتح البابا تواضروس الثاني، أمس، السيمنار التاسع للمجمع المقدس والذي تجري فعالياته لمدة أربعة أيام في مركز لوجوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

ويناقش سيمينار هذا العام موضوعًا بعنوان «الدور المجتمعي للكنيسة القبطية»، ويأتي هذا ضمن الدور الاجتماعي الذي تقوم به الكنيسة، إيمانًا منها بمسؤوليتها تجاه المجتمع بأكمله، إذ تقدم مساعدات وتنظم مبادرات بالتعاون مع الدولة لتقديم الخدمة للفقراء، ويحضره أعضاء المجمع المقدس من مطارنة وأساقفة الكنيسة، فضلًا عن وكيلي البطريركية بالقاهرة والإسكندرية.

وألقى قداسة البابا محاضرة في الجلسة الافتتاحية التي حضرها 105 من أعضاء المجمع المقدس.

الذكرى العاشرة لتجليس البابا

يتزامن ذلك مع احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى تجليس البابا تواضرس الثاني علي عرش الكنيسة، حيث تم تجليسه كبابا للإسكندرية وبطريرك للكرازة المرقسية في قداس الأحد 18 نوفمبر 2012 برئاسة القائم مقام البطريرك الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وباشتراك كل أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومشاركة وفود من كل الكنائس في مصر والعالم.