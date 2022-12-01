البابا تواضروس يجري لقاءات رعوية لمتابعة أوضاع الكنيسة بالخارج والداخل

أجرى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عددا من اللقاءات الرعوية مع أساقفة الكنيسة بالخارج والداخل، لمتابعة أوضاع الخدمة بالكنيسة الأرثوذكسية.

استقبل البابا تواضروس الثاني، اليوم، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الأنبا جوزيف، أسقف عام إفريقيا، وعرض على قداسته بعض الموضوعات الرعوية الرعوية الخاصة بالخدمة في البلاد والمناطق التي يخدمها في إفريقيا.

كما التقى البابا تواضروس، اليوم، بالمقر البابوي، الأنبا أكسيوس، أسقف عام قطاع المطرية وعين شمس، وتناول اللقاء مناقشة بعض النقاط المتعلقة بالخدمة في القطاع.

البابا يصدر كتابا جديدا

وفي سياق متصل، أصدر البابا تواضروس، اليوم، كتابا جديدا بعنوان «قدموا في إيمانكم فضيلة»، ويتناول فضائل عدد من الشخصيات الكتابية التي ارتبطت بميلاد السيد المسيح والأحداث المصاحبة له، إذ يبرز البابا في الكتاب، فضيلة لكل شخصية من هذه الشخصيات مثل فضيلة الاتضاع في الحوار عند السيدة العذراء، والالتصاق بالرب لدى حنة النبية، والوفاء عند القديسة أليصابات، والثقة في وعود الله عند سمعان الشيخ، وفضيلة الرجاء لدى زكريا الكاهن.

وأشار المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القمص موسى إبراهيم، إلى أن الكتاب يتوافر في مكتبة دير مارمينا بمريوط وجميع مكتبات الكنائس والأديرة والمكتبات المسيحية.