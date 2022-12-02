احتفالات «صحة جنوب سيناء» بأعياد الطفولة.. ندوات وحملات توعية وتوزيع ألعاب

أكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وجه بضرورة نشر حملات التوعية بين طلاب المدارس لمواجهة الفيروسات والأمراض المعدية، بالإضافة للتعرف على طرق التغذية السليمة والحفاظ على النظافة.

وقال «رخا» في تصريحات لـ«الوطن»، إن مديرية الصحة بالمحافظة نظمت عدة فعاليات على مدار الأسبوع الماضي، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، موضحاً أنه جرى الاحتفال بأعياد الطفولة داخل المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة.

بالونات ولعب للأطفال

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أن إدارة الخدمة الاجتماعية نظمت احتفالات بأعياد الطفولة بالمنشآت الصحية بمحافظة جنوب سيناء بطريقة خاصة ومختلفة، حيث قامت الفرق الطبية بنشر البهجة والسعادة بين الأطفال، من خلال تقديم الهدايا المختلفة لهم، مثل البالونات والألعاب وغيرها، في إطار الاحتفال بأعياد الطفولة.

وتابع أنه تم الاحتفال أمس داخل مكاتب ومستشفيات جنوب سيناء، ولاقت استحسان الأطفال المرضى وذويهم الذين عبروا عن سعادتهم بتوزيع هدايا على أطفالهم المصابين.

حملات توعية بالمدارس

وأوضح «رخا» أنه جرى تنظيم حملات توعية داخل مدارس جنوب سيناء، بالتنسيق مع محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وتهدف الندوات التثقيفية بالمدارس وحملات التوعية إلى رفع درجة الوعي لدى الطلاب وإكسابهم خبرات وتعريفهم بأضرار وأخطار العادات السيئة مثل التدخين.

كما أوضح أن إدارة الإعلام السكاني بمديرية الصحة عقدت ندوة تثقيفية عن الصحة الإنجابية لمرحلة المراهقة بمدرسة الأهرام الرسمية للغات، وندوة عن التدخين وأضراره وسبل التعافي منه في المدرسة التجارية الثانوية بنين ومدرسة الأهرام التجريبية ومدرسة الشهيد عمرو شكري.