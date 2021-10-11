حقوق الإنسان و«حياة كريمة» في المنيا.. حملات توعية بالمدارس

اختزل الغرب تطبيق حقوق الإنسان في إطلاق الحريات فقط، بينما يري البسطاء في مصر بشكل عام والصعيد بشكل خاص، أن حقوق الإنسان الملحة والحقيقية لمسوها عمليا في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة في كافة مناحي الحياة، ومنها توفير سكن آمن وكريم بالقضاء على العشوائيات، وتوصيل المرافق العامة والخدمات الأساسية في جميع قري المحروسة التي كان أهلها يبحثون عنها كحق أصيل لهم منذ عشرات السنين، وهذا ما نفذته الدولة فعليا في مبادرة تطوير الريف المصري التي تستهدف 192 قرية و757 تابع كمرحلة أولى في 5 مراكز داخل المنيا، ما أدخل الفرحة والسعادة على المواطنين في المحافظة التي يتجاوز تعداد سكانها 6 ملايين نسمة.

حملات توعية للطلاب داخل المدارس بنطاق المحافظة

وبلورت وحدة حقوق الانسان التابعة لإدارة خدمة المواطنين بالمنيا، ملامح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في إطلاق حملات توعية للطلاب داخل المدارس بنطاق المحافظة، لنشر الوعي الثقافي لدى الطلاب في العديد من المجالات، ومنها التعرف على مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، ورفع الوعي الثقافي بمخاطر تداعيات فيروس كورونا المستجد، وأهمية التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، حيث يتم تنفيذ الفعاليات بالتنسيق بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن تنفيذ تلك الفعاليات تأتي ضمن الاستراتيجية القومية لحقوق الانسان، والتي من محاورها الأساسية تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان، وذلك تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2021- 2022، بهدف تعزيز الشعور بالانتماء ورفع الحس الوطني لدى الطلاب.

واستهدفت الفعاليات مدارس مركز أبوقرقاص التي يتم تنفيذ مبادرة حياة كريمة بعدد كبير من قراها، وهي: «السلام الإعدادية بنزلة جريس، الشهيد علاء شحاته عيد أبوالليل بالكرم، أبوقرقاص الابتدائية الجديدة، كوم المحرص الإبتدائية، عجوة الإبتدائية»، ومن المقرر تكثيف حملات التوعية لكافة فئات الطلاب حرصا على سلامتهم وصحتهم، وللتعرف على جهود الدولة في الإرتقاء بخدمات المواطنين في مختلف المجالات.