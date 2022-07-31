«صحة جنوب سيناء»: لم نسجل أي إصابات بمرض جدري القرود

قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، إن مستشفيات المحافظة لم تسجل أي حالات مصابة بجدري القرود، موضحاً أنه جرى عقد اجتماعا بإدارة الطب الوقائي لمتابعة هذا المرض والتصدي له.

وأضاف «رخا»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن محافظة جنوب سيناء من المحافظات الأقل تسجيلا للإصابات بالأمراض الوبائية أو الفيروسات، مثل فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هناك ندوات تعقد باستمرار للتوعية من انتشار فيروس كورونا وكيفية مواجهة هذا الوباء الذي عاد ليظهر مرة أخرى وبأعراض مختلفة.

إجراءات مشددة في الحجر الصحي

وتابع وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، أن هناك إجراءات مشددة داخل الحجر الصحي بالمطارات والموانئ المختلفة بالمحافظة لمنع دخول الفيروسات والأمراض الوبائية، موضحا أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، وجه بضرورة ترصد جدري القرود والإجراءات الوقائية للتصدي له، مشيرا إلى أنه جرى مناقشة الموقف الوبائي لمرض جدري القرود، وطرق انتقال العدوى وأعراضه وفترة حضانته.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الحالات المشتبهة والمحتملة والمؤكدة للمرض لجميع الحاضرين، وطرق العلاج والاجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض، والتعامل مع المخالطين والفحوصات المعملية وجمع العينات ومناقشة طرق مكافحة العدوى والتطعيم المحتمل، كما تم تعريف الحاضرين بنماذج الإبلاغ التي تم تسليمها للحضور وتعريفهم بكيفية استيفاءها.

تنسيق مدرسة التمريض بجنوب سيناء

وفي سياق آخر، أكد الدكتور أيمن رخا أنه سيجري الإعلان عن تنسيق القبول في مدرسة التمريض بجنوب سيناء الشهر القادم، على أن تجرى الامتحانات في المواعيد التي يتم الاتفاق عليها مع مديرية التربية والتعليم، موضحا أن مجموع درجات القبول سيحدد طبقا للمجموع الأعلى.