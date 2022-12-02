سقوط أمطار خفيفة على بعض مراكز كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، سقوط أمطار على بعض المراكز والمدن القريبة من ساحل البحر المتوسط وبحيرة البرلس، ولم يؤثر ذلك على انتظام حركة الصيد والملاحة في البحر المتوسط، وانتظام الحركة بميناء الصيد بالبرلس.

وسجلت درجات الحرارة بكفر الشيخ 21 مئوية، فيما سجلت سرعة الرياح 10 كم في الساعة، وسط ارتفاع مياه البحر المتوسط من 0.5 إلى 1 متر.

تكثيف حملات النظافة

وفي سياق متصل، كثفت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ من أعمال النظافة وتسليك صفايات مياه الأمطار، وبيارات الصرف الصحي، تحسباً لسقوط أمطار.

استمرار رفع درجة الاستعداد

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التقلبات الجوية، والمتابعة المستمرة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والتواصل المستمر بغرفة العمليات الفرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.