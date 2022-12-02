«عمال السياحة العرب»: المنصورة الجديدة من أهم شرايين التنمية في مصر

أكد هشام فاروق المهيرى رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة المنصورة الجديدة يمثل رافدا هاما لقطاع السياحة الاقتصادية بمصر، لاسيما أن تصميمها جاء وفقا لمعطيات ومتطلبات استراتيجية تحمل في طياتها مجموعة من المسارات التي تضع الدولة المصرية ضمن الدول ذات المقاصد الجاذبة للسياحة الخضراء، فضلا عن كونها من أهم شرايين التنمية في ساحل مصر وهي امتداد لمدينة المنصورة التاريخية.

بناء المدن الجديدة

أضاف المهيري، في بيان، أنّ التصميمات التي قامت عليها مدينة المنصورة الجديدة، من خلال فكر تخطيطي وتنفيذي مصري يؤكد أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في بناء المدن الجديدة القائمة على الابداع والابتكار لدى المصريين.

وتابع: «المدينة من مدن الجيل الرابع الحديثة، وواحدة من سلسلة المدن الذكية والمشروعات العملاقة التي أطلقتها الدولة لاستكمال المسيرة نحو بناء الجمهورية الجديدة التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي».

المشروعات السكنية المتنوعة

وأوضح الرئيس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة أن حرص مصر بكافة مؤسساتها على تحقيق نهضة تنموية قومية شاملة من خلال توسيع دائرة الشراكة التنموية بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات السكنية المتنوعة «الاجتماعية والاستثمارية»، يتفق مع رؤية الرئيس السيسي، لإحراز تقدم في مسيرة التنمية والعمران على كل الأصعدة، بما يسهم رفع مستوى معيشة المواطن كحق من حقوق الانسان.